Ladri alla scuola elementare, rubati generi alimentari per 3 mila euro

Generi alimentari per un ammontare complessivo di 3 mila euro. E' il bottino del furto messo a segno nella notte tra giovedì e venerdì nelle cucine del complesso delle scuole elementari di via Dante. Secondo una prima ricostruzione, operata dai carabinieri della stazione di Mortara, per entrare i malviventi hanno forzato la porta principale.

Sul furto sono in corso le indagini dei carabinieri della stazione di Mortara

Una volta all'interno hanno raggiunto la zona della cucina e hanno razziato i generi alimentari. L'accaduto è stato scoperto venerdì mattina dal personale della società con sede a Roma che ha in appalto il servizio e che ha provveduto a presentare denuncia ai carabinieri.