Cuori connessi, l'iniziativa della polizia per sensibilizzare ad un uso consapevole della Rete

Sensibilizzare e informare i ragazzi, gli insegnanti e i genitori ad un utilizzo più consapevole e corretto della tecnologia. E' in programma domani alle 10 la diretta streaming di #Cuori connessi sul canale You Tube della polizia di Stato e sul sito cuori connessi.it. L'iniziativa, che è giunta al secondo anno, coinvolge 4 mila scuole di tutta Italia e 200 mila studenti delle medie e delle superiori.

Il capo della polizia, Lamberto Giannini

All'evento parteciperanno il capo della polizia Lamberto Giannini, il capo dipartimento delle risorse umane del ministero dell'Istruzione, Jacopo Greco e l'amministratore delegato di Unieuro, partner dell'iniziativa, Giancarlo Nicosanti Monterastelli. Ospite d'eccezione sarà lo psichiatra e ricercatore dei disagi dell'età evolutiva, Paolo Crepet. A condurre l'evento sarà il giornalista Luca Pagliari.

«Il momento storico che abbiamo vissuto in questi anni – ha detto il capo della polizia - ha sottratto ai giovani una parte significativa della loro socialità sostituita dall’uso, a volte compulsivo, della Rete che, non sempre, è un luogo sicuro. In questo contesto – ha aggiunto Lamberto Giannini - mettere al centro la sicurezza digitale dei ragazzi per noi è un impegno: per renderli consapevoli e indicare loro i rischi che uno spazio così importante di libertà può comportare. Per questo #cuoriconnessi è un ulteriore strumento di informazione – ha poi concluso - con cui possiamo continuare a diffondere messaggi di cautela verso le potenziali trappole della rete ed essere sempre di più un punto di riferimento per le vittime di questo fenomeno».

Il terzo volume di #Cuori connessi sarà distribuito gratuitamente in 250 mila copie

Durante l’evento sarà presentato il terzo volume “#cuoriconnessi – il coraggio di alzare lo sguardo”, una raccolta di storie unite da un comune denominatore: il rapporto dei giovani con la tecnologia e la Rete. Il libro è distribuito gratuitamente in 250 mila copie presso tutti i punti vendita Unieuro in Italia e presso i compartimenti della polizia postale nei capoluoghi di regione. La versione digitale del libro è scaricabile gratuitamente dal sito www.cuori connessi.it e dai principali eBook store.