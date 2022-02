Trovata morta nel cantiere, parla il compagno di Sara Lemlem: «Quel posto non mi dice nulla»

«Adesso cerchiamo di capire cosa sia successo». A parlare è Corrado Mannato, 49 anni, il compagno di Sara Lemlem Ahmed, la 40enne olandese di origini eritree scomparsa lo scorso 4 dicembre. Il cadavere della donna è stato trovato senza vita ieri pomeriggio all'interno di un cantiere abbandonato in via Giordano, a Vigevano. L'uomo, che denunciò la scomparsa alla polizia di Stato poche ore dopo l'allontanamento della donna, è stato convocato ieri sera in caserma dai carabinieri.

«Per il momento non mi è stata confermata l'identità del cadavere – riferisce Mannato – Mi hanno detto che gli accertamenti sono ancora in corso. Ho fornito alcune informazioni. Il posto dove è stato ritrovato il corpo non mi dice nulla. Quel cantiere è abbastanza vicino a casa, ci eravamo passati un paio di volte a piedi, ma non riesco a collegarlo a nulla di particolare. Attendo l'esito delle indagini». Il cantiere dismesso di via Giordano dista circa 750 metri dall'abitazione in cui la donna viveva con il compagno, meno di dieci minuti a piedi.

Nella foto qui sotto: il compagno di Sara Lemlem, Corrado Mannato

Le indagini proseguono senza tralasciare alcuna pista. I risultati dell'esame autoptico saranno fondamentali per chiarire come e quando sia morta la quarantenne. I militari dell'Arma hanno provveduto ad apporre i sigilli davanti alle recinzioni che delimitano il cantiere, che è stato posto sotto sequestro dall'autorità giudiziaria.