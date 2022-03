Rottura nelle tubature, da oggi si torna all'erogazione

L'acqua è tornata a sgorgare dai rubinetti che per mesi sono rimasti totalmente a secco. Al punto che molte persone arrivavano al cimitero con la bottiglia di acqua da casa. La zona interessata era quella del campo comune e dalla parte del cimitero nella zona della chiesa. Da oggi il guasto è stato riparato.

«I tecnici - spiega l'assessore ai lavori pubblici del Comune di Vigevano, Andrea Sala - hanno accertato la presenza di un guasto nelle tubature. Una perdita estremamente importante che in questi giorni è stata prontamente riparata per consentire la rimessa in funzione di tutti gli impianti».

«I tecnici - prosegue - hanno scavato per individuare la perdita ed hanno ripristinato il tutto. A questo punto possiamo dire che l'erogazione di acqua è stata ripristinata in tutto il cimitero».

Nei giorni scorsi, dopo parecchi segnalazioni pervenute alla nostra redazione, abbiamo effettuato un giro all'interno del cimitero di Vigevano, verificando di persona che il problema era reale. Nel nostro servizio avevamo contato una dozzina di erogatori a secco, che sguarnivano una importante parte del complesso cittadino.

Nello stesso servizio chiedevamo risposte da parte del Comune, risposte che - è giusto sottolinearlo - sono arrivate.