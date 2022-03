Una panchina rossa nel cuore del Parco del Ticino

In occasione della Giornata Internazionale della Donna è stata posata in uno dei luoghi più significativi della Valle del Ticino, la Riserva la Fagiana, una panchina rossa, fresca di restauro dei Grafici Enac C.F.P. Canossa di Magenta, su un progetto del Consiglio di Gestione del Parco del Ticino avviato lo scorso 25 novembre. Un restauro ispirato alla storia delle sorelle Mirabal, Patria, Minerva e Maria Teresa, il cui nome in codice fu mariposas (farfalle) barbaramente uccise nella Repubblica Dominicana per mano del dittatore Rafael Leonidas Trujillo. È anche in ricordo di quel triplice femminicidio che dal 1999, il 25 novembre di ogni anno è dedicato all'eliminazione della violenza contro le donne.

La panchina rossa è stata collocata all'interno della riserva naturalistica La Fagiana

“Lo scorso 25 novembre ci siamo chiesti cosa potesse fare il Parco del Ticino per celebrare le donne considerato la forte rappresentanza femminile dell’Ente – racconta la presidente del l’Ente, Cristina Chiappa - . E’ nata l’idea della panchina rossa sulla scia di quelle già posizionate in alcuni Comuni. Abbiamo preso contatti con i rappresentanti dell’Istituto Enac e con gli studenti che si sono impegnati a ridare vita ad una delle panchine collocate nella Riserva la Fagiana, il cuore del Parco, dove questo bel messaggio sarà visibile ai tantissimi frequentatori. Oltre al restauro, gli studenti hanno realizzato la targa e le farfalle di legno in ricordo delle sorelle Mirabal, così che la loro triste storia possa essere conosciuta. Per l’inaugurazione della panchina abbiamo volutamente scelto la giornata dell’8 marzo che vogliamo dedicare alle donne sempre in prima linea, quelle che si battono per una posizione migliore nel mondo, in particolare per le donne Ucraine che stanno combattendo una guerra e che ogni giorno lanciano messaggi di solidarietà”.

Il Consiglio di Gestione ringrazia l’Istituto Enac, le insegnanti Paola Riccardi, Laura Pezzotti e Paola Politi e gli studenti Emma Pastorello, Marco Radice e Thomas Giuffrida che hanno dato voce alla storia delle sorelle Mirabel che hanno ispirato il restauro della panchina.

La cerimonia si è chiusa con the e mariposas, biscottini realizzati dai pasticceri Enac C. F.P. Canossa con farina di farro offerto dall’azienda agricola Cirenaica del Consorzio produttori agricoli a marchio Parco Ticino.

I biscotti realizzati dai pasticceri Enac che hanno chiuso la giornata al Parco del Ticino