Contrastiamo le fonti di inquinamento delle nostre città

C'è anche quello realizzato dall'Università di Pavia tra i 14 i "Progetti di qualità 2021” che sono stati premiati all'Auditorium Testori a Milano, alla presenza dell'assessore all'Ambiente e Clima Raffaele Cattaneo nell’ambito del bando 'Proposte di educazione ambientale ed educazione alla sostenibilità. I progetti premiati hanno ricevuto una 'Soft Label' (una targa digitale da apporre sui materiali di comunicazione, che ne attesta la qualità) oltre a un finanziamento regionale fino a 5000 euro.

“Mobilità sostenibile e corretti stili di vita” è il titolo del progetto realizzato dall'Università degli studi di Pavia. Un progetto che ha lo scopo di aumentare l'attenzione sulla qualità dell'aria, misurando e mappando alcuni inquinanti ambientali, umidità e temperatura, inquinamento localizzato da sottoporre alle autorità comunali per verifica e come mezzo guida per attuare azioni di contrasto.

L'assessore regionale Raffaele Cattaneo, a sinistra, con i rappresentanti dell'Università di Pavia che hanno realizzato il progetto ambientale premiato dal Pirellone

«Con questa iniziativa - ha spiegato l'assessore regionale all'Ambiente Cattaneo - abbiamo voluto portare avanti la costruzione di un sistema regionale per l'educazione ambientale e la sostenibilità, attraverso la sistematizzazione di azioni, comunicazioni e supporto ai diversi soggetti territoriali che ne fanno parte; oltre a favorire l'integrazione di nuove risorse, e la promozione di forme di collaborazione su base locale».

Incentivare la nascita di nuove reti di educazione ambientale: una cinquantina i progetti presentati in Regione

Il bando, aperto a ottobre 2021, aveva lo scopo di valorizzare iniziative già in atto sul territorio o incentivare la nascita di nuove reti di educazione ambientale. Sono stati ammessi a partecipare: gli istituti scolastici statali, paritari e privati, le realtà del terzo settore (mondo associativo, fondazioni, consorzi, cooperative), gli enti della pubblica amministrazione e i soggetti della business community. Oltre ai 14 vincitori del finanziamento, sono stati premiati altri 18 progetti, per un totale di 32 progetti tra i 50 ammessi, con il diritto all'uso della 'Soft Label' di Regione Lombardia, della durata di due anni.