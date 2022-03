Gli Elephant Claps a Bià Jazz

Afro-Funk-Jazz, groove, improvvisazione ed energia sono le parole chiave che caratterizzano questo sestetto vocale che propone un repertorio originale esplorando svariati mondi sonori. Da settembre 2015 la band si fa conoscere a Milano e in Italia nel circuito indipendente, partecipa al Solevoci International a cappella festival vincendo nella categoria pop e ottenendo inoltre due premi: miglior progetto e miglior arrangiamento per il brano L'ov.

A ottobre 2016 partecipa a TEDx Milano presso il Teatro Dal Verme, a gennaio 2017 si esibisce al London a cappella festival tra i gruppi extra della rassegna londinese. Ad Aprile dello stesso anno esce il disco omonimo e la band lo presenta alla Salumeria della musica a Milano.



A giugno 2017 vince il contest internazionale di musica a cappella ad Aarhus in Danimarca, primo premio tra le 6 band selezionate provenienti da tutta Europa. Nel luglio 2018 vince il secondo posto nella categoria pop a cappella al contest “Vokal Total” di Graz. Nel 2018 il pachiderma colleziona circa 50 date in Italia e all’estero, da ricordare l’apertura al concerto di Maceo Parker al festival JAZZMI a Milano e il tour in Germania e Danimarca. Nel novembre 2021 in tour a Dubai.

Il sestetto è atteso in concerto al Bià Jazz Fest (Coop Rinascita Via Novara 2 Abbiategrasso) sabato 26 marzo alle ore 21,30.

Concerto: 12 euro (8 euro minori 12anni)

Concerto + cena (ore 20,00 su prenotazione) 25 euro

Info e prenotazioni: 339.5710042 – 347.7714643 - info@arcipelagoarci.it