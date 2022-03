Caso mensa: «per i bimbi ucraini paghiamo noi»

Pronti ad accollarsi il costo dei pasti degli otto bambini ucraini inseriti nelle scuole di Vigevano. L'annuncio arriva da Alleanza Tricolore, gruppo consiliare di maggioranza in Comune a Vigevano.

Il gruppo consiliare di maggioranza, Alleanza Tricolore. Da sinistra: Emma Stepan, Furio Suvilla e Claudia Montagnana

Ecco il comunicato inviato dal gruppo e firmato dai consiglieri Furio Suvilla, Claudia Montagnana ed Emma Stepan.

«Viste le notizie apparse sui giornali locali in questi giorni in merito al problema del pagamento del costo per la mensa di 8 bambini ucraini attualmente ospitati sul territorio della nostra città e dalle quali emerge che oggi tali costi sono sostenuti dal volontariato locale. Atteso che, al momento il Sindaco e la Giunta Comunale sono al lavoro al fine di trovare una soluzione al problema e che l’argomento interessa tutta la collettività, posto che stiamo parlando di famiglie che scappano da una guerra che si sta combattendo in Europa, nel caso in cui in breve tempo non venissero reperite le risorse necessarie a coprire tale fabbisogno, i sottoscritti Consiglieri Comunali Furio Suvilla, Emma Stepan e Claudia Montagnana comunicano che il gruppo consiliare Alleanza Tricolore sta organizzando una colletta interna al fine di sostenere, se necessario, con proprie risorse economiche il costo della mensa degli attuali 8 bambini ucraini presenti nella nostra città sino al termine dell’anno scolastico in corso».