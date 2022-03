Caso mense: intervenga la Regione per garantire un pasto ai bimbi ucraini

Intervenga Regione Lombardia. Il caso mense per i bimbi ucraini inseriti nelle scuole primarie vigevanesi, finisce anche al Pirellone. Con una lettera scritta al presidente Attilio Fontana ed all'assessore Alessandra Locatelli, dal consigliere regionale del Pd, Giuseppe Villani.

Giuseppe Villani, consigliere regionale del Pd

“Mi rivolgo a voi per chiedere una vostra presa di posizione nei confronti dell’amministrazione comunale di Vigevano e soprattutto una vigilanza di Regione Lombardia affinché non vengano a ripetersi vicende di questo genere nei comuni del territorio regionale, che vanno a vanificare il grande impegno e il prodigarsi della Giunta regionale stessa, degli amministratori e del volontariato”, è l’appello che Villani ha inviato al governatore ed all’assessore alla Famiglia e solidarietà sociale, a proposito della vicenda degli 8 bambini ucraini cui l’amministrazione comunale di centrodestra intende far pagare i pasti della mensa scolastica e, per quanto riguarda le scuole dell’infanzia, l’intera retta.

Attilio Fontana, presidente della giunta regionale della Lombardia

“Ho chiesto un intervento della Giunta regionale perché ritengo che a questi bambini debbano essere dati i pasti caldi subito, senza indugi, senza dover attendere la solidarietà di associazioni e cittadini – prosegue Villani –. Quell’aiuto può servire loro per altro, visto che hanno perso tutto e hanno bisogno di ogni cosa. Ma l’amministrazione comunale deve fare la sua parte come la stanno facendo altri Comuni, sempre di centrodestra, nella stessa provincia di Pavia e altrove”.

Alessandra Locatelli, assessore regionale alla Famiglia e alla Solidarietà Sociale

Nella lettera il consigliere Pd ribadisce “lo sdegno suscitato da questa presa di posizione dell’amministrazione, già distintasi in passato per altre vicende simili” che però, in questo caso, “ha passato il segno e lo faccio intendere chiaramente al presidente Fontana e alla sua assessora Locatelli: Regione si sta prodigando per accogliere i profughi, cioè famiglie, spesso donne sole con bambini e anziani, in fuga dalla morte. Riteniamo inaccettabile che in una comunità come quella di Vigevano l’accoglienza istituzionale si trasformi in una posizione assurda e imbarazzante dell’amministrazione comunale”, conclude Villani.