Vigevano, caso mense bimbi ucraini: ecco il comunicato del sindaco

Ecco il testo integrale del comunicato inviato poco fa dal sindaco di Vigevano, Andrea Ceffa, rispetto alla questione delle mense comunali per i bimbi ucraini:

«Nella giornata di sabato, al fine di non alimentare ulteriori altre polemiche inutili e dannose in questo delicato momento, ho sentito telefonicamente la Presidente del Coordinamento per un chiarimento rispetto a quanto successo, ed alle apparenti contrapposizioni emerse tra Amministrazione Comunale e Coordinamento del Volontariato.

Ho innanzitutto voluto specificare che i comportamenti meschini ai quali mi riferivo nella mia ultima diretta non erano assolutamente riferiti né alla Presidente del Coordinamento e nemmeno ai giornalisti (nonostante la forte delusione per una notizia riportata, a mio parere, in modo errato) ma a tutte quelle persone, che sul fronte politico (e mi pare evidente che il Volontariato non possa essere annoverato tra questi), hanno strumentalizzato e stanno ancora strumentalizzando la vicenda solo per attaccare l’Amministrazione Comunale, senza preoccuparsi non di danneggiare il Sindaco, che sarebbe anche lecito e comprensibile dal punto di vista politico, ma tutta la città.

Ribadisco quanto ho sempre affermato, e cioè che il Comune non ha mai inteso né dichiarato di non voler prevedere esenzioni e di non farsi carico quindi del costo per il pagamento della mensa dei bambini ucraini, avendo tuttavia accolto da subito con favore e gratitudine la disponibilità dalla rete del volontariato di farsi carico del pagamento della mensa per i bambini frequentanti le scuole paritarie che avevamo inteso (a questo punto erroneamente) essere estesa anche alle scuole statali, per le quali avevamo comunque previsto di adottare una delibera specifica.

Il mio auspicio è che si possa, al netto di questo chiarimento, proseguire con l’ottimo lavoro di rete fatto fino ad ora, tra Amministrazione Comunale, Volontariato, Caritas, Protezione Civile, Croci (Rossa, Azzurra e Verde), Comunità ortodossa ucraina e Istituti scolastici cittadini per continuare ad affrontare tutti assieme questa delicata fase emergenziale».