Sarà riprogettata l'esposizione con un parallelismo tra Leonardo e Ludovico il Moro

Inauguarata nel maggio del 2016, oggetto di mille contestazioni, finita nell'occhio del ciclone di un'inchiesta - e con un processo ancora in corso - per il fallimento di Ast, emanazione comunale. Quindi la chiusura, una parziale riapertura poi la decisione, anche in questo caso contestata, del Comune di acquisire dal fallimento di Ast Leonardiana, il museo allestito nel Maschio del Castello di Vigevano ove sono espone in copie le opere di Leonardo attraverso un percorso multimediale. Vi sono riprodotti i disegni, i taccuini e le opere pittoriche del Genio da Vinci.

Ora si prospetta una nuova stagione per Leonardiana. Grazie a Ludovico il Moro. Meglio, per le celebrazioni - che scatteranno a partire dal 2023 - per i 570 anni della nascita del Signore di Milano, occasione straordinaria per ripercorre i tra fondamentali di un periodo cruciale della storia italiana, che segnò una svolta epocale nell’innovazione, nell’arte, nel costume e nel disegno urbanis co e di cui Ludovico il Moro fu mecenate e propugnatore. Oltre alla nascita del Moro, si celebreranno anche i 530 anni della costruzione di piazza Ducale, il cortile d'onore per il Castello voluto proprio dal Duca.

Maggio 2016, taglio ufficiale del nastro per Leonardiana

Nei piani dell'amministrazione comunale, come annunciato dal sindaco di Vigevano, Andrea Ceffa, c'è la volontà di dare un nuovo volto a Leonardiana. L'obiettivo è quello di una riprogettazione dell’identità dell’esposizione permanente ospitata nel maschio del Castello Sforzesco di Vigevano. Il riallestimento metterà a confronto la vita e la visione del Duca con quella di Leonardo da Vinci, creando un parallelismo tra il governante illuminato e il sommo artista che durante gli anni trascorsi alla sua corte poté esprimere tutte le sfaccettature del suo ingegno.

Leonardiana è ospitata nel Maschio del Castello di Vigevano

Sarà inoltre l’occasione per contestualizzare territorialmente e rilanciare l’esposizione che oggi è verticalizzata esclusivamente sulle opere di Leonardo da Vinci. Il parallelismo tra Ludovico e Leonardo si svilupperà nel primo braccio del Maschio innestandosi sul secondo che attualmente ospita la “pinacoteca impossibile”, dove tutte le opere pittoriche di Leonardo sono riprodotte in scala 1:1 in altissima risoluzione. I saloni che accolgono la Leonardiana saranno rinnovati recuperando il materiale esistente e arricchendolo con contenuti tematizza su Ludovico il Moro, riconfigurando così il percorso espositivo con nuove produzioni che instaureranno un rapporto dialettico tra l’artista e il regnante che governò il Ducato di Milano nella sua età dell'oro.

Tra le nuove acquisizioni ci sarà il facsimile del “Codice Sforza” prodotto da Nova Charta, il quaderno di scuola che l’allora quindicenne Ludovico il Moro compilò a Cremona per dimostrare alla madre i suoi progressi negli studi.