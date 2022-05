Policlinico: il dottor Locatelli è il nuovo direttore della U.O.C. Anestesia e Terapia Intensiva Postchirurgica

Da lunedì 2 maggio, Alessandro Locatelli è il neo Direttore della U.O.C. Anestesia e Terapia Intensiva Postchirurigca della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia. Si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Pavia, dove ha conseguito anche la specializzazione in Anestesia e Rianimazione; è specializzato anche in Cardiologia e Tossicologia, all’Università degli Studi di Milano.

Per Locatelli si tratta di un ritorno. E’ al Policlinico San Matteo che, nel 1986, ha iniziato la carriera lavorativa nella Clinica Anestesia e Rianimazione. Verso la fine del 1999 va a ricoprire l’incarico di Direttore di Struttura Complessa di Anestesia e Rianimazione dell’ASO Santa Croce e Carle di Cuneo, dove nel 2006 diventa Direttore del Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare e dal 2016 anche Direttore del Dipartimento Emergenza ed Aree Critiche.

Il dottor Alessandro Locatelli

Ha all’attivo un’importante attività di docenza presso l’Università degli Studi di Torino ed è autore di numerose pubblicazioni sulle più autorevoli riviste scientifiche del settore e ha lavorato a capitoli di libri pubblicati sia in Italia che all’estero. Dal 2000 è membro della Società Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia intensiva (SIAARTI) e dal 2015 della European Society of Anesthesia (ESA). Dal 2000 è membro del Gruppo di Studio SIAARTI per l’Anestesia Cardio-Toraco-Vascolare. Dal 1982 si occupa di Ecocardiografia in sala operatoria e in Terapia intensiva.

Da 10 anni è membro del collegio dei docenti dei corsi nazionali della SIAARTI in Ecocardiografia. E’ autore di numerosi capitoli di libri su tale argomento. Da 4 anni è membro del collegio dei docenti del Corso SIAARTI per il monitoraggio emodinamico in sala operatoria ed in terapia intensiva con il quale ha elaborato le linee guida nazionali.