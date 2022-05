Tra la merce acquistata ne infila altra per 400 euro: denunciata

Entrata in un negozio del centro commerciale “Il Ducale” di viale Industria a Vigevano e ha effettuato alcuni acquisti. Ma al momento di uscire, tra gli articoli che aveva regolarmente pagato, ne aveva nascosti altri per un valore di 400 euro. I suoi movimenti però non sono sfuggiti al titolare dell’esercizio commerciale che ha chiesto l’intervento dei carabinieri.

L'episodio è avvenuto giovedì mattina al centro commerciale "Il Ducale" di Vigevano

I militari hanno fermato la donna, una trentanovenne italiana, subito dopo le casse e l’hanno identificata. Subito dopo hanno provveduto a denunciarla a piede libero per il reato di furto aggravato. L’episodio è avvenuto nella mattinata di giovedì.