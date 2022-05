Riapre oggi il casello autostradale di Gropello

Riapre oggi il casello sulla autostrada A7 Milano - Genova di Gropello Cairoli. Da marzo non si poteva più percorrere la carreggiata sud: erano proibiti l'ingresso in direzione Genova e l'uscita arrivando da Milano. Motivo: i lavori di manutenzione urgente al cavalcavia.

«Da oggi, martedì 10 maggio alle 17, come comunica la società Milano Serravalle-Milano Tangenziali - sono le parole dell'assessore di Gropello Vincenzo Vinci - il traffico è riaperto. I lavori dovevano finire a metà mese e temevamo un'ulteriore proroga delle restrizioni: per fortuna non è così, ed è stato guadagnato qualche giorno».