Ucraina, ai Mercati di Campagna Amica le borse disegnate dai bambini pavesi per Soleterre

Saranno in distribuzione da domani, sabato 21 maggio, ai Mercati di Campagna Amica di Pavia in piazza del Carmine e in via Pastrengo le borse disegnate dai bambini che hanno partecipato al progetto “EduCA – Educazione alla Campagna Amica”. L’intero ricavato dell’iniziativa – spiega Coldiretti Pavia – sarà devoluto all’associazione Soleterre, che da vent’anni si occupa di migliorare la qualità della vita dei bambini ucraini malati di cancro garantendo loro accoglienza, sostegno psico-sociale e cure mediche presso il Policlinico San Matteo di Pavia.

«Abbiamo chiesto ai quasi duemila bambini che abbiamo incontrato nelle scuole di Pavia e di Vigevano grazie al nostro Progetto di Educazione alla Campagna Amica di disegnare coi temi e i colori della campagna una borsa bianca – spiega Silvia Garavaglia, responsabile provinciale di Coldiretti Donne Impresa Pavia – E per concludere in bellezza il nostro progetto di educazione alimentare porteremo queste bellissime borse nei mercati di Campagna Amica: tutti i clienti potranno fare un’offerta libera, portarsi a casa una shopper riutilizzabile e fare del bene». L’appuntamento per questa nuova iniziativa di solidarietà voluta da Coldiretti Pavia è per domani, sabato 21 maggio, dalle ore 8 alle 12 al mercato di Campagna Amica di piazza del Carmine: qui saranno in distribuzione ad offerta le borse della scuole Maria Ausiliatrice, Carducci e Casorati di Pavia. Sempre domani mattina ma al Mercato di Campagna Amica in via Pastrengo (quartiere Vallone) i pavesi più generosi potranno portarsi a casa le borse delle scuole Ada Negri, Del Frate, Gabelli e Boezio di Pavia.

Domenica 22 maggio, invece, al mercato di Campagna Amica di Vigevano in piazza Martiri della Liberazione saranno in distribuzione ad offerta le borse delle scuole di Vigevano. Le borse colorate dagli studenti pavesi sono state esposte anche al Castello Visconteo di Pavia, dove si è svolta la festa conclusiva del Progetto EduCA con la partecipazione di oltre 500 bambini che hanno composto a caratteri cubitali la scritta PACE. Alla festa finale del progetto di educazione alimentare di Coldiretti Pavia ha partecipato anche un gruppo di bambini ucraini fuggiti dalla guerra e ospitati presso un agriturismo di Coldiretti-Terranostra.