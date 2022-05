Quando il basket è soprattutto inclusione: oggi in 1° Trofeo Pollini

Quando lo sport ed il basket in particolare sono prima di tutto inclusione. Si è svolta oggi al palasport di via Gravellona la prima edizione del Trofeo Pollini che ha avuto come protagonisti gli atleti del Cat Special Team. La giornata di solidarietà ed amicizia ha voluto ricordare Aldo Pollini, figura da sempre vicina al mondo della disabilità e in particolare dello Special Team. Con gli atleti della Cat si sono esibiti alcuni giocatori dei Titans Vigevano, squadra Uisp che ha partecipato all’organizzazione dell’evento, ed alcune vecchie glorie del basket cittadino. In mattinata di sono disputate le semifinali, nel pomeriggio le finale con l’intermezzo dell’esibizione dei Da Move, uno dei più apprezzati gruppi di basket acrobatico a livello europeo. Per la cronaca la finale è stata vinta dalla squadra “grigia”.