Una lezione con i ricercatori del San Matteo

Venerdì scorso è tornato l'appuntamento con "A lezione di ricerca: gli studenti delle scuole superiori incontrano i ricercatori del San Matteo", un momento di condivisione e incontro organizzato dalla Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia. «Con questo evento - spiega Vittorio Bellotti, Direttore Scientifico del Policlinico - si è voluto riprendere, in epoca post-covid, un ormai tradizionale incontro annuale con chi è in procinto di intraprendere gli studi universitari».

Sono circa 100 gli studenti dei Licei pavesi presenti in Aula Golgi.

«A loro si è cercato di trasmettere la passione dei ricercatori per il proprio lavoro e la curiosità di conoscere un po' di più la biomedicina», conclude Bellotti.

Nel corso della mattinata si sono succeduti diversi interventi di ricercatori e clinici del San Matteo impegnati in studi e progetti inerenti vari argomenti scientifici.

Si è parlato, fra l'altro, di terapie cellulari innovative, di nanoparticelle contenenti farmaci ad uso terapeutico, di alimentazione. Alcuni specialisti, invece, si sono soffermati sulla chirurgia robotica, sulla mininvasività, sulla sperimentazione di nuovi e innovativi dispositivi medici. Infine di grande interesse sono state le comunicazioni sul ruolo della psicologia e dei dilemmi che necessariamente scaturiscono da una medicina che si sviluppa ai confini delle conoscenze.