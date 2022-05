Morelli assicura, «la Vigevano-Malpensa si farà». NEL VIDEO

Un convegno non solo per festeggiare il passato, ma per analizzare il presente e progettare il futuro. Ha usato queste parole il presidente provinciale di Ance, l’ingegner Alberto Righini, aprendo la giornata svoltasi nella sala del Duca in Castello. «E’ un momento in cui le imprese stanno superando un periodo difficile, dobbiamo mantenere un tessuto fondamentale per il Pil italiano e per il nostro territorio». Ovviamente Righini ha affrontato anche il tema caldo delle infrastrutture. «Servono sviluppi per le infrastrutture e per le nostre città».

Il convegno svoltosi in mattinata nella sala del Duca del Castello di Vigevano per celebrare i 55 anni di Ance, l'associazione nazionale dei costruttori

E in tema di infrastrutture, importante è stato anche l’intervento del vice ministro Alessandro Morelli, tra gli ospiti del convegno svoltosi questa mattina nella città ducale. «La Vigevano-Malpensa è un’opera fondamentale ed il governo Draghi sta finalizzando numerosi investimenti, un’opera attesa da decenni e che vedrà finalmente la luce. Grazie al commissariamento dell’intervento, voluto soprattutto dalla Lega, abbiamo cancellato quella vecchia idea d’Italia dove per opere di questo genere servivano 10-12 anni».