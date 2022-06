Incontinenza urinaria: dal medico di medicina generale allo specialista

E’ organizzato dalle strutture di Urologia, Ostetricia e Ginecologia, Fisiatria della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo l’evento che si terrà giovedì 9 giugno 2022, con inizio alle ore 19, nella sede dell’Ordine dei Medici di Pavia, di Via Gaffurio 15.



L’incontro è rivolto ai medici di famiglia per aumentare la conoscenza e la sensibilizzazione alla gestione d al trattamento della incontinenza urinaria, con modalità conservative e mini-invasive, sia nell’uomo che nella donna, quest’ultima particolarmente esposta a questa patologia. Collaborano nella gestione le figure dell’urologo, del ginecologo e del fisiatra operanti nel Policlinico San Matteo.

L’incontinenza non è solo una malattia, ma una “condizione” che può insorgere a qualsiasi età; conviverci non è semplice, poiché limita profondamente la qualità di vita e può diventare un problema invalidante. E’ l’ultimo tabù medico e si stima, inoltre, che in Europa sono oltre 36 milioni le persone colpite e il 60% sono donne.

In Italia il fenomeno riguarda circa 3 milioni di donne e 2 milioni di uomini.

Chi volesse partecipare al convengo può contattare la segreteria dell’Ordine dei medici (0382.473994, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 10, martedì e giovedì dalle ore 14 alle ore 15) oppure contattando la Dr.ssa Arizzi al numero 348.3035732.