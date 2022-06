Il campo di basket? In gomma riciclata da pneumatici

Un campo Tyrefield per il basket 3x3 in gomma riciclata da PFU-Pneumatici Fuori Uso è stato donato all’Istituto “G.Marconi”, Liceo Scientifico Scienze Applicate di Gorgonzola (nel milanese), vincitore del concorso “Per un corretto riciclo degli Pneumatici Fuori Uso” promosso da Ecopneus – società senza scopo di lucro principale operatore della gestione dei Pneumatici Fuori Uso in Italia – e Legambiente e che quest’anno ha coinvolto le scuole secondarie di I e II grado della Lombardia con attività e lezioni in classe legate al corretto recupero dei Pneumatici Fuori Uso.

Ad aggiudicarsi il primo posto è stato il Liceo Scientifico Scienze Applicate dell’Istituto “G.Marconi” di Gorgonzola con il video dal titolo “Salva Gommo, salva il mondo”. La scuola ha ricevuto in dono da Ecopneus un campo in gomma riciclata per il basket 3×3, nei prossimi mesi verranno eseguite verifiche tecniche di fattibilità per la sua realizzazione. Ad aggiudicarsi il secondo e il terzo posto, sono stati invece rispettivamente l’Istituto Statale Istruzione Superiore “Valceresio” di Bisuschio (VA) e il Liceo Artistico Statale Caravaggio di Milano. L’istituto “G.Marconi” ha ottenuto anche il premio social lanciato quest’anno da Ecopneus, una selezione di lavori è stata infatti pubblicata sulla pagina Facebook di Legambiente Scuola Formazione, dove è stato possibile votare il proprio video preferito; ad aggiudicarsi il titolo è stato proprio il video realizzato dagli alunni della classe 3CL della scuola.