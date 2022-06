A Mortara tira aria di ballottaggio tra Gerosa e Tarantola

Si va verso un ballottaggio tutto interno al centrodestra a Mortara, ma con una sorpresa: a partire in testa - e nettamente - non sarà il vice sindaco uscente Gerry Tarantola, della Lega, sostenuto anche da Forza Italia e da una lista civica, che aveva annunciato di puntare a una vittoria al primo turno, ma il chirurgo in pensione Ettore Gerosa, di Fratelli d’Italia, che ha con lui anche due civiche. Nell'ultimo aggiornamento pervenuto, 10 sez su 15: Gerosa 44,26%, Tarantola 26,34%, Barbieri 19,81%

e Abbà 9,60%. La tendenza sembra ormai consolidata.