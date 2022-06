Silurato Galiani, Cattaneo a muso duro sui forzisti ducali: si sono assunti una responsabilità non da poco

All'oscuro di tutto. E la notizia arrivata nella serata di ieri al commissario provinciale di Forza Italia, l'onorevole Alessandro Cattaneo, come dice lo stesso, «è stato come un fulmine a ciel sereno». Mai avrebbe immaginato che da Vigevano arrivasse una chiamata per avvisarlo che il vice sindaco Antonello Galiani era stato "defenestrato” dalla stanza dei bottoni.

«Piaccia a no - sono le parole di Cattaneo, raggiunto telefonicamente a Roma - con i suoi voti rappresenta una parte importante della città di Vigevano. Nei prossimi giorni mi confronterò con i rappresentanti istituzionali di Forza Italia di Vigevano».

Ma in attesa del confronto, che sarà decisamente teso, Cattaneo lancia una bordata agli azzurri ducali: «Questa decisione è nata, cresciuta e presa in Forza Italia a Vigevano. Si sono assunti una responsabilità non da poco».