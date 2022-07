Marcite: in autunno tavolo tecnico in Regione per progetto di recupero e governance

Un progetto di riqualificazione complessiva per risolvere una volta per tutte le problematiche di erosioni e cedimenti che si verificano puntualmente alle marcite della frazione Sforzesca. Un intervento - un piano è già stato redatto da Est Sesia - che verrà finanziato da Regione Lombardia con i fondi del Pnrr oppure accedendo ad alcune misure contenute nel Psr (il Piano di sviluppo rurale). Ma fondamentale - e questo sarà il punto cardine da affrontare e risolvere - dovrà essere la futura governance di questa fetta di Lomellina. Un autentico patrimonio per l’agricoltura, ma importante anche dal punto di vista naturalistico, ambientale e turistico.

Un momento del sopralluogo del consigliere regionale Ruggero Invernizzi alle marcite della frazione Sforzesca con i vertici di Est Sesia



Nei giorni scorsi alla marcite della frazione Sfornisca si è svolto un sopralluogo da parte di Regione Lombardia, presente con il consigliere regionale Ruggero Invernizzi (Forza Italia) presidente della commissione agricoltura del Pirellone. Con lui anche il direttore generale di Est Sesia. Nel video le loro dichiarazioni.