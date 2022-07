Pesca record nel Po: catturato un pesce siluro di 230 centimetri

Una cattura da record. Effettuata da tre pescatori: Nicolò Lobianco, 28 anni (conosciuto sui social come Thoraxfishing), Davide Ceravolo, 29 anni e Andrea Volpato, 25 anni (Youtuber della zona molto noto nel mondo della pesca). Nei giorni scorsi, lungo il fiume Po all'altezza di Mezzana Bigli, i tre pescatori hanno allamato un pesce siluro lungo 230 centimetri e del peso di 75 chili.

«La pescata - spiegano i tre protagonisti - è iniziata un pomeriggio di qualche giorno fa, date le temperature roventi di questo periodo abbiamo tentato la pesca al siluro con la tecnica della "break line" dal tardo pomeriggio alla mattina del giorno dopo, per sfruttare le ore più fresche. Giunti sullo spot di pesca ci siamo accorti subito delle preoccupanti condizioni del fiume. Livello idrometrico molto più basso del normale, praticamente abbiamo allestito il nostro accampamento per la notte dove in condizioni idriche normali ci sarebbe stato l'alveo del fiume. Valutate le condizioni del fiume non pensavamo di pescare qualche bel pesce durante la nostra sessione, ma inaspettatamente al calare delle prime ore di buio arriva subito la mangiata di questo enorme siluro, che si nota fin da subito avere una forza notevole. Dopo 15 minuti di combattimento finalmente lo portiamo a riva e ci accorgiamo di aver fatto una cattura notevole, soprattutto per il periodo. Risulta essere uno dei pesci più interessanti pescati nella zona».