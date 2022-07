Rubano un computer dalla scuola dell'infanzia ma lo abbandonano vicino alla recinzione

Un computer completo di monitor e scanner. E' quanto è stato trafugato nella notte tra lunedì e martedì dalla scuola dell'infanzia di Tromello che si trova in via Togliatti. I ladri hanno forzato una porta di servizio e hanno compiuto la razzia.

Sull'episodio indagano i carabinieri

Poi però qualcosa non deve essere andata per il verso giusto visto che i carabinieri della stazione di Mortara, intervenuti a seguito della segnalazione dell'accaduto e che hanno avviato le indagini per identificare i responsabili, hanno accertato che il materiale era stato abbandonato nei pressi della recinzione della scuola. Il computer è stato restituito alla struttura.