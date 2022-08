Riapertura del Tribunale, convegno alla Cavallerizza il 10 settembre

Si svolgerà il 10 settembre prossimo alle 10.30 alla Cavallerizza del Castello il convegno sul tema «I disastrosi effetti della chiusura degli uffici giudiziaria per Vigevano e per tutto il territorio – Quali proposte e quali impegni per il ripristino» al quale, con le autorità del territorio, le associazioni di categoria e di volontariato, ai medici di famiglia e ai dirigenti scolastici, sono invitati i candidati del territorio alle prossime elezioni politiche.

Il sindaco di Vigevano, Andrea Ceffa

«Si tratta di una grande opportunità per sensibilizzare i candidati all'impatto devastante che ha provocato sulla città e sul suo territorio la chiusura degli uffici giudiziari – dice il sindaco Andrea Ceffa - e pensare ad una riapertura, per altro già approvata dal consiglio regionale a fine giugno». Il convengo è organizzato dall'amministrazione comunale con l'avvocato Giuseppe Antonio Madeo, che è stato l'ultimo presidente del disciolto Ordine degli Avvocati di Vigevano e che da sempre è impegnato nella battaglia per la riapertura del Tribunale e coinvolge non solo gli avvocati del territorio ma anche i sindaci, i presidenti delle associazioni di categoria e l'Associazione Avvocatura vigevanese e l'Associazione italiana giovani avvocati e ha come obiettivo il confronto diretto sulla riapertura degli uffici giudiziari di Vigevano, punto fondamentale di riferimento per lo sviluppo culturale, sociale ed economico dell'intero territorio oltre che indispensabile presidio di legalità. Il convegno sarà moderato da Mario Pacali, direttore de L'Informatore.