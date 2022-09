“La Bella e la Bestia” chiude la rassegna 3x3 Summer

Inizialmente previsto per martedì 5 luglio, lo spettacolo “La bella e la bestia” - ultimo appuntamento della rassegna 3X3 Summer - sarà finalmente portato in scena oggi, domenica 4 settembre alle ore 20,45 presso il cortile del Castello di Vigevano, nell’area spettacoli Leonardiana (entrata dall’arco gotico via del Popolo).

In scena Arianna Rolandi, su testo e regia di Silvia Priori e musiche di Robert Gorick. Uno spettacolo con quale Teatro Blu prosegue il suo lavoro di ricerca sul tema della diversità, mettendone in luce i suoi vari aspetti e i suoi significati nascosti, attraverso il magico mondo del teatro di narrazione.

Questa tematica, di grande attualità, viene affrontata con poesia e proposta ai bambini in modo delicato trasmettendo il forte messaggio di accettazione, conoscenza e crescita che nasce dall’incontro con chi è diverso da noi.

Età consigliata: 3-11 anni. Biglietto a 3 euro per posti a sedere numerati. Ingresso gratuito per under 2 anni da richiedere via mail a: preno3x3@promoterpv.it.