Annullato il concerto di Shade di questa sera a Vigevano

Avrebbe dovuto esibirsi questa sera nel Castello Sforzesco di Vigevano, ma il cantante Shade ha annunciato la propria impossibilità per problemi logistici ad essere presente.

«Dobbiamo purtroppo comunicare quanto annunciato dall’agenzia dell’artista SHADE che riportiamo qui sotto», sono le parole dell'organizzatore, Silvio Petitto di PromoterPV.

"Siamo spiacenti di comunicare che, a causa di problemi logistici legati alla compagnia aerea impossibilitata a garantire il volo odierno dall’aeroporto di Lamezia Terme (CZ) e a riprogrammarlo in tempo utile, Shade non potrà essere a Vigevano questa sera per il concerto previsto al Castello Sforzesco".

PERTANTO IL CONCERTO DI QUESTA SERA E’ ANNULLATO

Per la modalità del rimborso dei biglietti occorre rivolgersi al circuito di vendita utilizzato (Ticketone o Vivaticket o Etes). Troverete nel loro sito il modulo dove fare richiesta online del rimborso.

Per i clienti Ticketone: https://www.rimborso.info/

Per i clienti Vivaticket: https://rimborsi.vivaticket.com/refund/eventlist

La Promoter PV e il Comune di Vigevano sono fortemente dispiaciuti per questo annullamento e per una situazione di cui sono completamente estranei da responsabilità. Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare info@promoterpv.it