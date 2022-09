Gli strumenti di proprietà intellettuale, primo incontro al San Matteo

E' dedicato agli "Strumenti di proprietà intellettuale" il convegno in programma per Lunedì 12 settembre 2022 presso l'Aula Magna "C. Golgi", dalle ore 14 alle ore 17.30.

E' il primo di quattro incontri, già calendarizzati per l'autunno, ed è dedicato alla presentazione del progetto TTO4IRCCS e dei Principi fondamentali su brevetti, marchi e tutela del knowhow.

In particolare, si parlerà del Technology Transfer Office (TTO) del Policlinico San Matteo; del lavoro di squadra per il trasferimento tecnologico in ambito biomedico; della tutela brevettuale nel settore life science; della tutela del marchio e del Know-> how nonché del percorso di un medico ricercatore verso la brevettazione.

Le attività del trasferimento tecnologico riguardano le diverse modalità di trasferimento e valorizzazione dei risultati ottenuti dalla ricerca clinica e preclinica e delle innovazioni nella pratica medica. Per dare l'opportunità di approfondire questi argomenti, gli Uffici di Trasferimento Tecnologico dei 4 IRCCS pubblici lombardi organizzano quattro eventi formativi sulle modalità di protezione dei risultati, sula loro gestione e sulle possibilità di valorizzazione.

Nei prossimi incontri si parlerà di "Gestione della proprietà intellettuale negli IRCCS pubblici" (15 novembre 2022 - Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta); "Gestione della proprietà intellettuale in collaborazione con soggetti terzi" (13 ottobre 2022 - Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori); "Creazione di imposta" (13 dicembre 2022 - Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico).