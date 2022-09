Anche il Policlinico San Matteo di Pavia ha una Struttura Complessa di Chirurgia Toracica

Anche l’IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia ha una Struttura Complessa di Chirurgia Toracica, guidata da Giulio Melloni, che ha fatto il suo ingresso in Fondazione il 1 settembre. Il neo direttore arriva dell’ASO Santa Croce e Carle di Cuneo, dove, dal 2016, ricopriva lo stesso incarico. Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Pavia, ha conseguito, presso l’Università degli Studi di Milano, una doppia specializzazione, in Chirurgia Generale e in Chirurgia Toracica. Vanta un’ampia formazione nell’ambito della Chirurgia Toracica presso Centri Medici nazionali, come l’Ospedale San Raffaele di Milano, e internazionali come l’Ospedale Cedars-Sinai di Los Angeles, il Massachusetts General Hospital di Boston e la Washington University di St. Louis.



Si occupa principalmente di chirurgia toracica mininvasiva (sia toracoscopica che robotica), del trattamento dell’enfisema in stadio avanzato mediante tecniche di riduzione di volume polmonare e del trattamento chirurgico del mesotelioma pleurico e dei tumori mediastinici.



Altri settori di interesse sono le resezioni polmonari in pazienti funzionalmente marginali, l’impiego della broncoscopia rigida per il trattamento dei tumori polmonari ostruenti la via aerea e l’utilizzo di protocolli fast-track (ERAS) in chirurgia toracica.

Il Dott. Melloni è stato tra i primi chirurghi ad impiegare la sala operatoria ibrida per la localizzazione dei noduli polmonari non palpabili ed attualmente vanta la casistica italiana più significativa.

Autore di pubblicazioni scientifiche nazionali ed internazionali, partecipa attivamente a numerosi congressi in Italia e all’estero, anche in qualità di relatore.

Il dottor Giulio Melloni, dal primo settembre scorso al timone della Struttura Complessa di Chirurgia Toracica del San Matteo



E’ membro del consiglio direttivo della Società Italiana di Chirurgia Toracica.

La nuova Unità Complessa di Chirurgia Toracica, di cui Giulio Melloni è il primo direttore, sarà incardinata nel dipartimento cardiotoracovascolare, diretto dal Dott. Alessandro Locatelli.



Il nuovo reparto sarà dotato di sei posti letto e collocato nel Padiglione 32 (ex Reparti Speciali). Si occuperà della diagnosi, stadiazione e trattamento di tutte le patologie di pertinenza della chirurgia toracica ed in particolare dei tumori primitivi e secondari (metastasi) del polmone.