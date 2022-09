I venti anni di attività della Fondazione Comunitaria

La Fondazione Comunitaria della provincia di Pavia celebra i suoi primi 20 anni di storia. Lo farà in un convegno mercoledì 14 settembre, alle ore 16, presso il Collegio Borromeo. Un appuntamento per ripercorrere ciò che è stato fatto a servizio della comunità e, soprattutto, per guardare al futuro, con un occhio particolare alla raccolta fondi.

Giancarlo Albini, presidente della Fondazione comunitaria della provincia di Pavia

«La celebrazione del ventennale – ha detto Giancarlo Albini, presidente della Fondazione – non è un punto di arrivo ma di ripartenza. Anche nei prossimi anni il nostro obiettivo principale non sarà elargire contributi, ma generare relazioni fondate sulla fiducia e che creino coesione sociale, caratteristica che consente alla comunità di adattarsi, assorbire e far fronte ai cambiamenti, alle minacce e ai bisogni che le si presentano».

Giuseppe Guzzetti, presidente emerito di Fondazione Cariplo

Tanti gli ospiti in programma, dal presidente emerito di Fondazione Cariplo, Giuseppe Guzzetti, al presidente in carica, Giovanni Fosti, a Pietro Previtali membro della Commissione Centrale di Beneficenza.

Giovanni Fosti, presidente di Fondazione Cariplo

Per la Fondazione Comunitaria interverranno il presidente Albini, il presidente emerito Giancarlo Vitali, il direttore generale Anna Tripepi, i consiglieri Renata Crotti, Luigi Oltrona Visconti, Carla Torselli.

Giancarlo Vitali, presidente emerito della Fondazione Comunitaria

Durante il pomeriggio sarà ricordato il compianto segretario generale Piergiorgio Villani, scomparso nell’aprile scorso.

Modererà il responsabile della comunicazione Matteo Colombo che ha scritto il libro 20 anni di comunità insieme. Storie, testimonianze, progetti: racconta 30 progetti significativi co-finanziati dalla Comunitaria grazie ai fondi territoriali di Fondazione Cariplo.

Il volume sarà dato in omaggio a chi parteciperà all’evento.

«Se oggi siamo in grado di raccogliere le nuove sfide che si prospettano all’orizzonte, come l’aumento della povertà, il cambiamento climatico, le difficoltà di accesso al mondo del lavoro, lo si deve all’impegno di chi ci ha preceduto nel governo della Fondazione. Desidero, pertanto, esprimere al mio predecessore, Giancarlo Vitali, e al compianto Segretario Generale Piergiorgio Villani l’apprezzamento e la gratitudine mia e dell’intero Consiglio di Amministrazione per la preziosa attività svolta in un ventennio, sin dalla costituzione della Fondazione nell’anno 2002» – ha concluso Albini.

L’ingresso al convegno è aperto a tutti; per confermare la propria presenza si può inviare una mail all’indirizzo: comunitaria20@fondazionepv.it