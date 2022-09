Uni3: la presentazione dei nuovi corsi e il libretto completo

Via all’anno accademico 2022-23: giovedì l’Università per il tempo libero e la terza età “Luisa Rossi” (Uni3, familiarmente) presso la Cavallerizza del Castello di Vigevano ha presentato il libretto dei corsi e delle attività previste per tutto l’anno. "I corsi previsti inizialmente - spiega il presidente dell’Uni3, Luigi Casoni - sono 99, ma il numero si arricchirà".

Le attività dell’Università riprendono in un clima in cui la pandemia Covid-19, che ha pesantemente condizionato lo svolgimento dei programmi dei due anni accademici passati, non è del tutto cessata. La speranza è che per il prossimo anno tutto possa procedere regolarmente, i corsi e le diverse attività previste possano essere attuati, la vita sociale dell’Università possa riprendere ai livelli precedenti la pandemia. Ne è segno l’arcobaleno che contraddistingue la copertina del libretto dei corsi.

"L’offerta formativa - così Casoni - è di nuovo ricca e varia. Ci sono i corsi che da anni sono il clou dell’attività dell’Università (letteratura, storia, arte, musica, lingue straniere, scienze umane, teatro, religione; attività di movimento e per il benessere psicofisico; attività manuali e ludiche); c’è il ritorno di attività sospese nel periodo più duro della pandemia (informatica, disegno, sociologia); c’è infine la novità di corsi mai proposti, che quest’anno saranno una decina, da un cineforum di film musicali, all’educazione stradale, la paleoantropologia, il pilates, i dolci americani, la pittura su acrilico, la figura di Ludovico il Moro nell’anno celebrativo, un corso sui misteri della storia..." Anche per il 2022/23 saranno previsti cicli di conferenze, anche rivolte ai non iscritti (Unicittà) e la costituzione di gruppi finalizzati a specifiche attività, quali ad esempio il cammino e la fruizione di spettacoli teatrali.

Qui si scarica il libretto completo dei corsi.