Il 26 settembre 2022, in occasione della Giornata Mondiale del Cuore, su iniziativa di Fondazione Onda, presso gli ospedali del network Bollini Rosa, tra cui il Policlinico San Matteo, si terrà l’(H)-Open Day dedicato all’aneurisma dell’aorta addominale cardiovascolari con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la diagnosi precoce delle malattie cardiovascolari, con un particolare focus su aneurisma aortico addominale, infarto cardiaco, patologie valvolari e scompenso cardiaco.



Le malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di morte nel nostro Paese, essendo responsabili del 35,8 per cento di tutti i decessi: 38,8 per cento nelle donne e 32,5 per cento negli uomini; si presentano nelle donne con un ritardo di almeno dieci anni rispetto agli uomini, poiché le donne fino alla menopausa sono protette dallo “scudo” ormonale degli estrogeni. In seguito, vengono colpite addirittura più degli uomini da eventi cardiovascolari, spesso tra l’altro più gravi, anche se si manifestano con un quadro clinico meno evidente.

L'open-day è in programma al Policlinico San Matteo di Pavia



Per entrambi i sessi resta però cruciale il ruolo della prevenzione primaria, legata principalmente agli stili di vita, e della diagnosi precoce, in particolare in coloro che presentano fattori di rischio cardiovascolare, quali: familiarità, età avanzata, fumo, ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, diabete, sedentarietà, sovrappeso, obesità, stress.



Anche la Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo aderisce all’iniziativa, rivolto sia agli uomini che alle donne, con visite di prevenzione per aneurisma aorta addominale, per la mattina di lunedì 26, dalle ore 8:30 alle ore 11:30. Le visite si terranno presso l’ambulatorio 12 del Padiglione 29, Piano 0. E’ necessaria la prenotazione, contattando il numero 0382.502790.



L’iniziativa è realizzata con il patrocino di Associazione Italiana di Aritmologia e Cardiostimolazione (AIAC), Società Italiana di Cardiologia Interventistica (GISE), Società Italiana di Cardiologia (SIC), Società Italiana Chirurgia Cardiaca (SICCH), Società Italiana di Chirurgia vascolare ed endovascolare (SICVE), Società Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare (SIPREC).