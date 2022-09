Ciocca: agire subito per ridurre i costi dell'energia

Famiglie e imprese in estrema difficoltà causa il caro-energia. Serve un intervento immediato anche dell’Europa.

Lo sostiene l’europarlamentare pavese della Lega, Angelo Ciocca. A questo aggiungiamoci «la Banca centrale che ha innalzato i tassi, aumentando quindi il costo dei mutui sempre a carico delle famiglie. Questa Europa trova i soldi per le armi da inviare in Ucraina e non quelli per famiglie e imprese»