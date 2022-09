Giochi ducali: il festival dei divertimenti per tutti

Immaginate centinaia, forse migliaia, di persone di tutte le età impegnate a giocare. Ma non ai videogames: ci si diverte come si faceva una volta, coi vecchi giochi in scatola o con quelli di ruolo, con tantissimi stand di intrattenimento nei vari spazi che compongono il castello di Vigevano.

Questo è “Giochi Ducali”, il «festival del gioco libero» organizzato per oggi e domani, 24 e 25 settembre dalle 10 fino a tarda sera. Allestisce l’associazione Dadi Ducali come culmine dei suoi eventi annuali. Fuori piove, ma niente paura.«Quel che è all’esterno - chiarisce la presidentessa Samantha Santin -è spostato all’interno: volevamo che il programma non venisse ridotto». Non era mai stato così ricco come quest’anno, che coincide con la quarta edizione. Dopo la pausa forzata Covid, gli organizzatori fanno le cose in grande.

Clicca sulla mappa per vedere gli stand nel dettaglio

Il protagonista qui è il gioco da tavolo, in tutte le sue forme (e scatole). Più di 1.500 mq occupati da una miriade di espositori, attività e tavoli per giocare. Tornei, ludoteca libera, eventi dimostrativi, e tanto altro ancora.

Area giochi di ruolo

Una zona sotterranea interamente dedicata al gioco di ruolo nelle sue sfaccettature. Ogni alcova porterà in un mondo parallelo, creato dalla propria fantasia. Tantissimi eventi organizzati e tavoli con ognuno il proprio sistema. Inoltre, saranno presenti anche diversi giochi di ruolo live per chi vuole immedesimarsi completamente con il proprio personaggio.

Area eventi

Situata nella sala del Duca, qui avranno luogo conferenze, giochi e spettacoli interattivi, e molti altri espositori ed associazioni

Una vera e propria area polivalente in un contesto più che unico.

Area street food

Un’intera area che diventa al chiuso per via del maltempo, dedicata alla ristorazione calda e fredda, ai panini, alle bevande e alla bionda amata da tanti giocatori, la birra. Per una pausa deliziosa tra un turno e l’altro, o semplicemente per ricaricare le batterie dopo una partita particolarmente agguerrita. Lo street food sarà operativo per tutta la durata dall’evento, da colazione fino a dopo cena.

Altre aree

Giochi Ducali è un evento diffuso: molte altre attività e associazioni sono presenti negli spazi del cortile del Castello e della strada Sopraelevata.