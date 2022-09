Librivoro: tutti i nomi dei piccoli premiati

Divorare più libri possibili: non bisogna certo masticarli e digerirli, ma solo leggerli. La versione per bambini del Librivoro, quella che attira più gente, ha visto il suo culmine oggi con la premiazione presso la biblioteca dei ragazzi Gianni Cordone di Vigevano, in via Boldrini, negli spazi della Fondazione Roncalli.

Ecco i nomi. Nella "fascia rossi" sono stati premiati Emma Bellazzi, Giulia Feoli e Tommaso Casazza, oltre alla classe III B delle elementari Vidari. Nella "fascia azzurri" (insieme alla classe I D della primaria Don Milani) ci sono Gabriele Martorelli, Giorgio Bonvini e Zoe Beccaria. Della "fascia piccolissimi" (oltre all'intera sezione rossi della scuola materna Boschetti Alberti) fanno parte Bianca Casazza, Michele Abbah e Riccardo Montanari.

I piccoli premiati

Gli iscritti sono stati accolti dagli attori della Dittagiocofiaba che hanno messo in scena in scena la lettura animata “Il bibliotecario e il mostro dei libri”.