Crolla l'affluenza: i numeri di Vigevano e Mortara

Un'inversione di tendenza netta. Se a mezzogiorno i numeri facevano ben sperare (erano superiori di oltre 3 punti al 2018), il secondo conteggio parziale dei votanti fa un grosso passo indietro. A Vigevano alle ore 19 si erano recate alle urne 24.209 persone su 45.339 aventi diritto, pari al 53,40 per cento. Nel 2018 erano il 56,80 per cento. Mortara si attesta al 52,02 per cento, con 5805 votanti su 11.160 aventi diritto.

Va ancora peggio in Italia: alle 19, secondo i dati del Ministero dell'Interno, aveva votato il 51,16 per cento degli aventi diritto. Nel 2018 erano il 58,40 per cento: sette punti in più. Un abisso che testimonia il disinteresse crescente della gente verso la politica, o la sfiducia. Le code ai seggi sono state in realtà trascurabili: il tagliandino di sicurezza che rappresentava la grande novità anti-frode ha rallentato un po', ma a Vigevano (tranne alcuni intasamenti fisiologici) il flusso non ha creato particolari problemi.

Sempre riferendosi ai dati delle ore 19, la Regione più "diligente" è l'Emilia-Romagna, col 59,76 % di votanti. La più lassista è la Calabria, col 36,92 %.