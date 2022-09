Giochi Ducali: una quarta edizione trionfale all'insegna del "divertimento intelligente"

Durante l'ora di pranzo si poteva circolare, ma man mano che passavano le ore i tavoli si riempivano sempre di più. Gli organizzatori (l'associazione Dadi Ducali) volevano fare le cose in grande e ci sono riusciti. Giochi Ducali non è mai stato così ricco: una quarta edizione trionfale, svoltasi ieri e oggi, che ha coinvolto non solo l'epicentro della Cavallerizza del Castello di Vigevano ma anche le due strade sotterranee e la sala del Duca dove i temibili membri dell'Associazione Scacchistica Dilettantistica Vigevanese aspettavano i visitatori con torre, cavallo, alfiere, regina, re e pedoni già posizionati. L'evento termina oggi, alle 21.

Un momento di festa e di divertimento intelligente che ha coinvolto persone di ogni età e provenienza. Nel video le parole di tre volontari tra cui la presidente di Dadi Ducali, Samantha Santin.