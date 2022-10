Si fa così il risotto d'autore: chef Roberto Conti svela la ricetta perfetta

Antipasto d'oca di salumi di Mortara, risotto come primo. di secondo oca croccante col suo fondo e purè di patata (pazzesco!) e zabajone e Offelle di Parona come dessert. Così il ristorante Rc Resort di Mortara festeggia la sagra del Salame d'oca: con un menù gourmet.

Lo chef Roberto Conti, già stellato al Trussardi di Milano, svela la ricetta. Non si trova nel menù alla carta solito del ristorante in strada per Ceretto 660, ma è uno "special" proprio per i giorni della festa di Mortara. Riso tostato solo con burro, e non sfumato col vino bianco (usarlo è un luogo comune: ormai il vino nel risotto non serve più): poi brodo di pollo per dieci minuti, mantecatura e condimento con quel buonissimo ragù fatto di ciccioli d'oca, pomodoro, aromi, olio e aglio. Guarnisce una polvere di fagioli frullata a crudo, che aggiunge quel sapore di "erbaceo, quasi selvatico".

Chef Conti riassume la ricetta: provate a riprodurla a casa!