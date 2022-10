Nonostante il tempo, la fiera di ottobre ha fatto centro

No, non c’è stato il sole, ma nonostante le condizioni meteo avverse, la fiera di ottobre ha fatto centro. Molti i visitatori, un numero decisamente superiore rispetto agli altri anni. Ed anche gli enormi spazi vuoti del passato, oggi sono stati occupati dai venditori. Molti i generi merceologici esposti, con in primo piano la gastronomia e le specialità tipiche che hanno visto un buon numero di clienti-buongustai.

Nel video di Josè Lattari alcune immagini della tradizionale fiera di ottobre a Vigevano