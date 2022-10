Il calcio e quelle maglie storiche

Un evento davvero imperdibile per gli appassionati di calcio, nella cornice di un Castello in provincia di Alessandria dalla storia millenaria. Da venerdì 14 ottobre sino a domenica 16 ottobre, Castello Sforzini di Castellar Ponzano, nel tortonese (recentemente acquistato dall'imprenditore nonché esperto di arte, Luca Sforzini) ospiterà infatti un’esposizione di maglie da calcio storiche. Quelle che i veri amanti di questa disciplina non possono che ricordare con tanta nostalgia.

La locandina di presentazione dell'evento in programma da venerdì a domenica, con ingresso libero

In mostra ci saranno circa 200 maglie dagli anni ‘60 agli anni ‘90 dei più prestigiosi club italiani, indossate da campioni quali Gaetano Scirea, Franco Baresi, Diego Armando Maradona, Luca Vialli, Karl Heinze Rummenigge e molti altri. Una sezione speciale è dedicata alle casacche della Nazionale Italiana. Tra le curiosità: la maglia della “Longobarda” di Oronzo Canà, la fortunata pellicola che ha visto come protagonista l’attore Lino Banfi.

La Longobarda, la squadra allenata da Lino Banfi (Oronzo Canà) nella pellicola "L'allenatore nel pallone”

Quello del fine settimana è il primo evento di spicco ospitato dal Castello ai piedi dei colli tortonesi, un’esposizione “commistione di storia, cultura e sport”. L’esposizione, a cura di Football Collection Italy, vedrà la partecipazione di un ricco carnet di ospiti, fra i quali Beppe Savoldi - attaccante classe 1947 di Atalanta, Napoli, Bologna e della Nazionale italiana.

Nella giornata di sabato è in programma anche un evento di formazione per alleantore a cura dell'Associazione Italiana Allenatori Calcio

Non solo maglie. Nella giornata di sabato, a partire dalle 10.30 è in programma un importante evento collaterale di Formazione per Allenatori a cura di AIAC (Associazione Italiana Allenatori Calcio): “Evoluzione approccio giovanile allo sport in epoca covid”. Moderatore: Alessandro Trisoglio. Relatori: Prof. Luca Bellini (Docente a contratto Università dell’Insubria di Teoria e Metodologia Didattica per le Attività Motorie in età giovanile), Diego Fabbri (Presidente AIAC Pavia), Pier Paolo Fracchia (Giudice sportivo Alessandria), Marco Giacobone (Delegato provinciale FIGC Alessandria), Mirko Russo (Presidente AIAC Alessandria), Stefano Milanesi (Presidente AIAC Milano), Samuel Ravera (Match analyst Derthona), Prof. Roberto Valsecchi (Docente di lettere, Preside presso Liceo “Orsoline di San Carlo”, assessore istruzione Comune di Novate Milanese).

L’inaugurazione dell’esposizione è prevista per il pomeriggio di venerdì. È possibile visitarla domani sino alle 18, sabato e domenica dalle 10 alle 18. L’ingresso è gratuito.