Stadio, arrivano i soldi del Pnrr: nascerà una cittadella dello sport

Lo stadio è pronto a rifarsi il trucco. Con un maquillage davvero importante che parte dalla realizzazione di una struttura indoor di 1600 metri quadri che verrà costruita nell’area di proprietà dietro alle gradinate scoperte, per finire poi con sistemazione di tribune, spogliatoi, pista di atletica e torri faro. Un progetto complessivo da due milioni e mezzo di euro, finanziato con i fondi del Pnrr, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Dopo il via libera al finanziamento parte ora la gara per la progettazione e la direzione lavori delle opere. Le buste con le candidature dei professionisti dovranno pervenire entro il 17 ottobre (incarico da 138mila euro).

Una veduta dello stadio comunale "Dante Merlo” di viale Montegrappa. I lavori per la costruzione dello stadio di Vigevano iniziarono nel luglio del 1934. L’inaugurazione avvenne il 21 aprile dell’anno successivo, giorno di Pasqua, in occasione dell’incontro di campionato contro il Seregno. Considerato monumento nazionale, la sua capienza non è ben precisata, anche se si può tranquillamente affermare che ai tempi d’oro del calcio vigevanese, quando anche le norme di sicurezza erano più permissive rispetto alle attuali, quasi diecimila spettatori potevano stipare gradinate, tribuna coperta e l’ampio parterre sottostante.

Per lo stadio di viale Montegrappa si prevedono due tipi di intervento. Il primo riguarderà la realizzazione di una struttura indoor nell’area adiacente all’impianto. In pratica il sedime, di proprietà comunale, situato tra le gradinate ed il parcheggio di via Olivelli. Qui verrà costruito un impianto coperto di 1600 metri quadri dove troveranno posto due corsie indoor pista di atletica leggera e due campi polivalenti per basket, pallavolo, calcio a 5, tennis e ginnastica artistica e ritmica.

L'area compresa tra le grandinate scoperte ed il parcheggio di via Olivelli dove verrà realizzata la tensostruttura

Il secondo progetto comprende invece un complesso di interventi di rigenerazione e di efficientamento energetico degli impianti sportivi presenti all’interno del comunale: rifacimento della pista di atletica, non più risanabile con semplici interventi manutentivi (ha già 17 anni di vita e li sta dimostrando davvero tutti); sostituzione dei corpi illuminanti delle torri faro con apparecchi a led; manutenzione straordinaria delle tribune, coperta e gradinata, spogliatoi, servizi igienici e serramenti.

La fase di progettazione, a livello esecutivo dell’intervento, dovrà chiudersi entro marzo del prossimo anno. Il completamento dei lavori dovrà invece avvenire entro il 31 gennaio 2026.