L'amore ai tempi del lockdown: Marco Varvello racconta la Londra post Brexit

“Londra anni venti”, ma non quelli del Ventesimo secolo, col proibizionismo e via dicendo. Questi, odierni, attuali, finora obiettivamente disastrosi tra Covid, guerra, carovita, crisi economica e, per quel che riguarda la Gran Bretagna, anche l’uscita dall’Unione Europea. Lo sfondo del romanzo edito da Bompiani di Marco Varvello, vigevanese, corrispondente Rai dal Regno Unito, è proprio quello del lockdown.

Marco Varvello



Varvello sarà ospite per la Rassegna oggi, venerdì 14 ottobre alle 18, in sala dell’Affresco. Con lui il giornalista Paolo Armelli. Ecco la trama del libro: «La pandemia ha portato ognuno di noi a rivedere la propria quotidianità, a riscoprire le proprie identità e a vivere la città in modo diverso rispetto al prima lockdown. Marco Varvello torna nella sua città per raccontare l’amore al tempo della pandemia. Un uomo e una donna molto diversi che vivono una storia d’amore in una Londra insolitamente deserta a causa del lockdown. Allegra è una giornalista in carriera, frequenta ambienti importanti, ha votato in favore della Brexit. George, figlio di nordirlandesi emigrati, è un autista di tir e difende con orgoglio i valori british. La storia di due persone che devono fare i conti con il Paese che sta cambiando e che diventano metafora degli anni venti del nuovo millennio».

La copertina



«Bisogna pensare – aggiunge Varvello – che probabilmente l’amore tra un camionista e una giornalista, in condizioni normali (cioè senza il “tutti a casa” obbligatorio) non sarebbe stato pensabile, né possibile. Credo di aver narrato bene il senso di quello che stava accadendo, col finale a sorpresa che ovviamente non si rivela. Il bilancio finale britannico della gestione della pandemia è in linea con l’Italia, come vittime sul terreno. A marzo 2020 c’era un certo lassismo: “son cose che non ci riguardano». Non a caso i più preoccupati erano i 700 mila italiani che vivono qui, e che sentivano le notizie dalla madrepatria».



Poi c’è il camionista: origini nordirlandesi, verrà coinvolto suo malgrado in un rapimento politico. Sullo sfondo, pur senza essere centrale, ecco Belfast con le sue tensioni politiche lunghe quasi un secolo e che rappresenta una sorta di “storia nella storia”, comunque avvincente.