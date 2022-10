Marco Varvello: sala piena per sentirlo parlare di Londra e dintorni

Marco Varvello e la Londra post Brexit e post lockdown. Una folla appassionata ha riempito ieri alle 18 la Cavallerizza per ascoltare il giornalista vigevanese, nell'ambito della Rassegna letteraria. Presentava "Londra anni '20" (Bompiani) col giornalista Paolo Armelli.

«La pandemia ha portato ognuno di noi a rivedere la propria quotidianità, a riscoprire le proprie identità e a vivere la città in modo diverso rispetto al prima lockdown. Marco Varvello torna nella sua città per raccontare l’amore al tempo della pandemia. Un uomo e una donna molto diversi che vivono una storia d’amore in una Londra insolitamente deserta a causa del lockdown. Allegra è una giornalista in carriera, frequenta ambienti importanti, ha votato in favore della Brexit. George, figlio di nordirlandesi emigrati, è un autista di tir e difende con orgoglio i valori british. La storia di due persone che devono fare i conti con il Paese che sta cambiando e che diventano metafora degli anni venti del nuovo millennio».