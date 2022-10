Campiello e Strega insieme: il successo di Zannoni e Desiati

Per la prima volta nella storia Premio Campiello e Premio Strega, i due riconoscimenti letterari maggiori in Italia, s’incontrano a Vigevano. Significa che i due vincitori erano sul palco insieme, a parlare di letteratura. Ieri alle ore 17 in Cavallerizza, nell’ambito della Rassegna letteraria, Bernardo Zannoni (che ha vinto il Campiello con l’opera prima “I miei stupidi intenti” edita da Sellerio) e Mario Desiati (Strega, “Spatriati”, Einaudi) sono stati intervistati da Alessandra Tedesco e accompagnati dai vertici delle rispettive Fondazioni, Il Campiello e Bellonci.

Nel video un sunto dell'incontro.

Bernardo Zannoni è nato e vive a Sarzana (La Spezia), nel 1995