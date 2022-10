Paolo Bonolis, mattatore anche da romanziere

Era l'ospite più famoso e infatti, oltre ad aver riempito la Cavallerizza, è rimasto per le foto e il firmacopie e pochi hanno saputo resistergli. Paolo Bonolis e il suo eloquio straordinario sono stati gli ultimi protagonisti del sabato della Rassegna letteraria.

“Perché parlavo da solo” (Rizzoli) di Paolo Bonolis è il racconto autobiografico di un uomo di successo che ha ceduto il suo volto e una parte di vita alla televisione e anche ad una parte di popolazione che ha creduto in lui e nelle storie che ha saputo raccontare e trasmettere. Il piglio brioso e attento di Bonolis è il suo carattere distintivo con cui ha raccontato tante tematiche e le ha portate nelle case italiane. Interviste, programmi comici, quiz: nel curriculum d’eccezione di Bonolis c’è una parte della televisione italiana. Ma nella sua vita privata che cosa troviamo? Il senso della vita sta nel viaggio che ci porta da qualche parte e che Paolo Bonolis per la prima volta vuole svelare ai suoi figli, lasciandogli qualcosa di diverso, di vero, di puro. A cinquant’otto anni compiuti, l’uomo di spettacolo si volta indietro e decide di raccontarsi per la prima volta, consegnando il suo prezioso bagaglio a chi lo seguirà nel tempo e nell’albero genealogico. Nel frattempo si rivolge ai lettori e, per questo, “Perché parlavo da solo”, è una sorta di lettera che regala il senso dell’esistenza, o almeno di quella di Bonolis, dall’infanzia ad oggi, vissuta sempre intensamente e con ironia.