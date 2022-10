La storia del fumetto raccontata da un esperto

L'avventurosa storia del fumetto, raccontata da un esperto. Stasera (martedì 18 ottobre) alle 21, presso l'auditorium San Dionigi di piazza Martiri della Liberazione a Vigevano, il relatore Loris Cantarelli racconterà l’emozionante cavalcata tra gli autori e i personaggi più rappresentativi nello spazio e nel tempo della Nona Arte, dalle strisce quotidiane USA al mercato franco-belga, dagli albi e giornali italiani ai manga giapponesi, in una panoramica sorprendente sempre ricca di fascino.

L'ingresso è libero, fino ad esaurimento posti.

L'iniziativa s'inserisce nel progetto “Il Rotary nella città”: un progetto civico di incontri ed eventi per parlare di cultura, ambiente, società e futuro. Il Rotary club Vigevano Mortara gode del patrocinio del Comune di Vigevano.

Chi è

Loris Cantarelli, nato a Milano nel 1970. Biografia tratta dal sito www.vincomics.com



Dal 1995 si occupa professionalmente di fumetti, illustrazione e cinema d’animazione, scrivendo e curando saggi, recensioni e interviste sul mensile Fumo di China, di cui nel marzo 2012 diventerà direttore editoriale.

Pubblica inoltre sul bimestrale Nostro Cinema (1998-1999), sulla rivista in CD-ROM Shot! Magazine (1999-2000), sull’annuale If – immagini & fumetti (2001-2006) e sul trimestrale InformaVitt (2003-2004).

Scrive per Vitt & Dintorni (dal 2005), per la prozine Fumettomania (dal 2008), per l’annuale Manga Academica (dal 2008), e per il settimanale a fumetti il Giornalino (dal 2009).

Partecipato a diversi volumi collettivi tra cui “Batman. La leggenda” (Cartoon Club, 1999), “La fede a strisce. L’elemento religioso nel fumetto” (Cartoon Club, 2000), “DiversAbili. Figli di una nuvola minore?” (Cartoon Club, 2001), “DizioNoir del Fumetto” (Delos Books, 2008), “La Valle dei Fumetti” (Il Pennino, 2009), “Aldo di Gennaro. Il maestro, il disegno e l’avventura” (Comicon, 2011), “La Diabolika Astorina. 50 anni con il Re del Terrore” (Comicon, 2012), “Alfredo Castelli. Storie e mysteri di un grande narratore” (Comicon, 2012), “Spider-Man. 50 anni di un mito” (Wow Spazio Fumetto, 2012).

Nel 2002 sulle molteplici interazioni tra musica e fumetto scrive la maggioranza dei contributi nel volume “Carta canta – I fumetti nella musica, la musica nei fumetti” (Cartoon Club, 2002), opera che vince il Premio Franco Fossati 2003.

Per un anno tiene una rubrica settimanale sulla milanese Radio Popolare e collabora da consulente culturale per diversi saloni fieristici del fantastico: Riminicomix (dal 1998), Napoli Comicon (dal 2007), BilBOlbul (dal 2009), Moncalieri Comics (nel 2009) e FullComics&Games (dal 2010). Collabora con riviste digitali specializzate come drivemagazine.net (dal 2001), fantascienza.com (dal 2003), bilbolbul.it (dal 2009) e lospaziobianco.it (dal 2009).

Con Paolo Guiducci cura i volumi “Nel mezzo del cammin di una vignetta… Dante a fumetti” (Cartoon Club, 2004) e “Fumetti subacquei” (Editrice La Madragora, 2010).

Insieme allo staff di Napoli Comicon collabora alla realizzazione dei volumi “Attilio Micheluzzi – Architetto d’avventure” (Black Velvet, 2008) e “L’Audace Bonelli. L’avventura del fumetto italiano” (Comicon 2010).

Dal 2010 cura il blog divulgativo-enciclopedico sugli illustratori italiani illustrautori.blogspot.it e dal 2012 l’account twitter.com/loriscantarelli con segnalazioni quotidiane di arte e cultura popolare tra secondo e terzo millennio.

In ambito musicale pubblica i volumi “U2” (Editori Riuniti, 2003), “U2 – 1979-2004: 25 anni d’inquietudine rock” (Editori Riuniti, 2005) ed “Eric Clapton” (Editori Riuniti, 2006), oltre a realizzare un quarto del,le schede del ponderoso volume curato da Ezio Guaitamacchi “I 1000 concerti che ci hanno cambiato la vita” (Rizzoli 2010).