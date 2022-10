Caro bollette: «Dall'Europa scelte sbagliate sulle politiche energetiche»

L'ennesimo attacco all'Europa, colpevole di «scelte sbagliate sulle politiche energetiche». Lo afferma Angelo Ciocca, europarlamentare pavese della Lega.

«Servono risposte immediate rispetto al caro-bollette - afferma - se la Ue non interverrà in soccorso di famiglie, attività commerciali, artigianali, agricole, imprese, il dramma sarà sotto gli occhi di tutti».

«Dopo la delocalizzazione, l'emergenza sanitaria - conclude Ciocca - non possiamo ora reggere anche il caro bollette»