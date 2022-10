Cimitero, il Primo novembre e le tombe che sprofondano

Alla vigilia della ricorrenza del Primo novembre, ecco come si presenta il Cimitero di Vigevano. Siamo stati chiamati da un lettore per un problema di mancanza di luce in molte lapidi dei colombari della parte nuova (ne abbiamo contate 84 senza illuminazione votiva, eppure la gente paga per un servizio che non ha) ed abbiamo scoperto altre problematiche.

Il campo comune sembra totalmente dimenticato: alcune tombe che stanno sprofondando sono state “cintate” con del nastro di fortuna e due paletti di legno, in un’altra tomba si è aperto un buco nella terra appena sotto alla tomba creando problemi anche per la pubblica incolumità visto che il buco è nel camminamento pedonale, sacchi di sabbia con abbondante erbaccia che sono stati abbandonati all’inizio delle tombe, così come su uno dei vialetti di accesso è stato parcheggiato un piccolo escavatore. Non si contano invece le croci di legno gettate a terra.

Ci attendiamo una risposta dall’amministrazione comunale