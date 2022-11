Cimitero, scatta un'altra contestazione al gestore

Scatta l’ennesimo cartellino giallo verso il gestore del cimitero. Lo ha annunciato il sindaco di Vigevano, Andrea Ceffa che questa mattina - dopo il servizio video da noi pubblicato ieri con in primo piano le tombe che sprofondano nel campo comune - si è recato sul posto per verificare di persona la situazione.

«Una situazione che deve essere assolutamente corretta. Dopo il vostro servizio ho avvisato la dirigente di settore che ha immediatamente chiamato la società che gestisce il cimitero per capire cosa è venuto a mancare rispetto al capitolato di appalto».

Il sopralluogo del sindaco di Vigevano, Andrea Ceffa, al campo comune del cimitero dove alcune tombe sono sprofondate



Per il sindaco, oltre all’aspetto tecnico, «c’è anche una questione di mancanza di attenzione su piccole cose, come abbandonare la ruspa lungo i dialetti oppure gli aghi di pino che sono stati abbandonati. Serve attenzione verso le persone che qui riposano e per i loro cari». Non è la prima volta che il Comune deve intervenire nei confronti del gestore del cimitero con richiami. «E lo faremo anche questa volta - dice sempre Ceffa - serve una continuità nella gestione che non ci costringa ad intervenire ogni volta con richiami e contestazioni».